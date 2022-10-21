حنان وجدي: شهادة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري أهم من القرض

قالت الدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة انهيار الاقتصاد المصري أبعد ما يكون عن الواقع، إذ أن مصر تمتلك أصولا ومشروعات قومية عملاقة من المفترض أنها ستدر عوائد حقيقية طويلة الأجل، لكن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أدت لارتفاع التضخم في أوروبا وأمريكا.

وجدي: نحتاج إلى شهادة الثقة

وأضافت «وجدي»، خلال لقاء في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «الدين العام..ضرورات ومخاوف»، أن شهادة صندوق النقد الدولي لمصر أهم من القرض الذي ستحصل عليه مصر، «محتاجين شهادة الثقة»، لافتة إلى أنه يجب عدم تجاهل دور الصندوق، حيث إنه مؤسسة مالية عالمية له متطلبات معينة وينتظر الدولة في تجهيزها مثل أي دولة أخرى.

ولفتت إلى أن إعطاء صندوق النقد الدولي قرضا لدولة معنى ذلك أنه درس ما تقوم به الدولة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ونمو إرادات الدولة ودخول القروض السابقة في مسارها الطبيعي، واستقرار سعر الصرف.

وتابعت: «قبل ما إحنا نبقى منتظرين من صندوق النقد قيمة معينة أو قرض معين محتاجين منه شهادة دولية، بناء عليها نتعاون مع مؤسسات دولية وتنموية ومصرفية واستثمارية عربيا أو أوروبيا».