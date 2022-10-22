حظك اليوم برج الأسد السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الأسد بالصدق والإخلاص وحب السيطرة وقوة الشخصية، كما أنه خفيف الظل ويحب الفكاهة وإدخال السرور على قلوب من حوله، ومن سلبياته ميله للغطرسة وعدم تقبّل آراء الآخرين، ولا يستمع لأحد أو يسمح له بأن يتدخل لحل مشكلاته بشكل يزعج من حوله، كما أنه عدو قويّ جداً لمن يؤذيه أو يتعدّى عليه، ويبدو عليه أن مغرور في كثير من المواقف.

وفي السطور الآتية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال اليوم وفق «عبير»، ما يتطلب منك أن تتحرّى الدقة في خطواتك وحساباتك حتى لا تتعرض للمشاكل، ويجب عليك أن تتصرّف بهدوء وحذر إذا واجهت تحديات أو عقبات، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد

يطالبك الفلك اليوم بألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك ووعودك التي تعطيها للآخرين ممن حولك، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.