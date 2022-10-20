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نوال الزغبي تشيد بـ طارق عاكف: مبدع وترك حالة غنائية كبيرة

كتب:

محمد عزالدين
11:12 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
نوال الزغبي

نوال الزغبي

أعربت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن إعجابها بالملحن طارق عاكف، واصفة إياه بأنه مبدع بشكل كبير، وقدمت معه العديد من الأغنيات الناجحة.

وقالت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن طارق عاكف مبدع قدم حالة غنائية كبيرة.

وتابعت المطربة اللبنانية نوال الزغبي: كنت أترك بيروت وأحضر لأجلس معه فترات طويلة، من أجل أن أعمل معه أغنيات كثيرا، موضحة أنها حزنت كثيرا بعد وفاته، لتعلق المطربة أنغام: وأنا حزنت للغاية بوفاته.

وتستضيف الفنانة أنغام، المطربة نوال الزغبي في سهرة غنائية مميزة، وذلك في الأسبوع الثالث للبرنامج، الذي تقدمه المطربة أنغام على شاشة قناة «DMC».

واختصت أنغام، بعض كلمات الحب لـ نوال الزغبي، قائلة خلال البرومو: «أنا بحبك انتي من أحلى من المغنيات الموجودة، النور والحلاوة كلها عندي هنا في البرنامج النهادرة»، وتكشف الأخيرة خلال الحلقة بدايتها الفنية، وأسرار تحكى لأول مرة عن حياتها الفنية، ويقدم الثنائي أغنية «ولوموني ما يلموني» للفنانة وردة. 

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