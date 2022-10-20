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نوال الزغبي تقدم مجموعة من أغانيها في برنامج «أنغام» (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
11:14 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
نوال الزغبي

نوال الزغبي

قدمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي باقة من أنجح أغانيها، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام.

ميدلي من أجمل أغاني نوال الزغبي

ومن بين الأغاني المميزة التي قدمتها نوال الزغبي خلال استضافتها بالبرنامج ميدلي لأغانيها القديمة مثل أغنية «حبيبي يا ليل» كلمات أحمد شتا، وألحان صلاح الشرنوبي، وأغنية «نص القلب» كلمات نزار فرانسيس، وألحان سمير صفير، وأغنية «ما ندم عليك» كلمات صفوح شغاله، وألحان جورج مارديروسيان.

كما غنت نوال الزغبي أغنية «حبيته سنين»، كلمات خالد تاج الدين وألحان عمرو مصطفى، كما غنت أغنية «على بالي» كلمات نبيل أبو عبده وألحان زياد بطرس.

سهرة غنائية ببرنامج «أنغام»

وتستضيف الفنانة أنغام، المطربة نوال الزغبي في سهرة غنائية مميزة، وذلك في الأسبوع الثالث للبرنامج الذي تقدمه المطربة أنغام على شاشة قناة «DMC».

واختصت أنغام، بعض كلمات الحب لـ نوال الزغبي، قائلة خلال البرومو: «أنا بحبك انتي من أحلى من المغنيات الموجودة، النور والحلاوة كلها عندي هنا في البرنامج النهادرة»، وتكشف الأخيرة خلال الحلقة بدايتها الفنية، وأسرار تحكى لأول مرة عن حياتها الفنية، ويقدم الثنائي أغنية «ولوموني ما يلموني» للفنانة وردة.

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