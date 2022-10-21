رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

نوال الزغبي: الجمهور في مصر شالني بالعربية وكنت خايفة عشان حامل

كتب:

محمد عزالدين
11:01 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
نوال الزغبي

نوال الزغبي

استعادت الفنانة نوال الزغبي، ذكريات أول حفل لها في مصر، الذي شهد أول إطلالتها أمام الجمهور المصري، ضمن حفلات ليالي التليفزيون الشهيرة في ذلك الوقت، قائلة: «أنا بنام الساعة 12 وأصحى 8 الصبح، قبل حفل ليالي التليفزون مجاليش نوم، الحفلة كانت الساعة 1 صباحا، طلعت الساعة 3 الصبح والدنيا اتقلبت بعدها».

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «أنغام» المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، «الشعب المصري شايلني فوق دماغه وقلبه وروحه، في مرة كان عندي مقابلة مع القنوات والصحف، والناس شالتني بالعربية وكنت خايفة عشان كنت حامل».

وعن طقوسها قبل الحفلات كشفت: «مش بحب حد يتكلم معي قبل صعودي على المسرح، ودائما أشعر بالخوف».

وتابعت: «غنيت في بداياتي أمام راغب علامة، بعدها قررت أكون مشهورة وعندي أغاني.. وأغنية (وحياتي عندك صدقني) كانت الأولى لي، ونجحت كثيرا في لبنان».

اقرأ المزيد:

نوال الزغبي: أغنية «الليالي» عملت انقلاب في المزيكا.. وكشفت موهبة ملحن

نوال الزغبي: أغنية «حبيته سنين طوال» كانت هيعملها عمرو مصطفى وأخدتها منه

نوال الزغبي تقدم مجموعة من أغانيها في برنامج «أنغام» (فيديو)

نوال الزغبي تشيد بـ طارق عاكف: مبدع وترك حالة غنائية كبيرة

نوال الزغبي: حبيت وردة الجزائرية منذ صغري وحفظت لها أغنيات كثيرة

أنغام لـ نوال الزغبي: «ذكاءك في الاختيارات باين وحبك باللي بتعمليه»

أنغام تستضيف نوال الزغبي في سهرة غنائية على «DMC» يومي الخميس والجمعة
بقلم محمد عزالدين