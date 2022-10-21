نوال الزغبي: الجمهور في مصر شالني بالعربية وكنت خايفة عشان حامل

استعادت الفنانة نوال الزغبي، ذكريات أول حفل لها في مصر، الذي شهد أول إطلالتها أمام الجمهور المصري، ضمن حفلات ليالي التليفزيون الشهيرة في ذلك الوقت، قائلة: «أنا بنام الساعة 12 وأصحى 8 الصبح، قبل حفل ليالي التليفزون مجاليش نوم، الحفلة كانت الساعة 1 صباحا، طلعت الساعة 3 الصبح والدنيا اتقلبت بعدها».

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «أنغام» المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، «الشعب المصري شايلني فوق دماغه وقلبه وروحه، في مرة كان عندي مقابلة مع القنوات والصحف، والناس شالتني بالعربية وكنت خايفة عشان كنت حامل».

وعن طقوسها قبل الحفلات كشفت: «مش بحب حد يتكلم معي قبل صعودي على المسرح، ودائما أشعر بالخوف».

وتابعت: «غنيت في بداياتي أمام راغب علامة، بعدها قررت أكون مشهورة وعندي أغاني.. وأغنية (وحياتي عندك صدقني) كانت الأولى لي، ونجحت كثيرا في لبنان».