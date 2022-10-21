القبض على عاملين لاتهامها بتجارة المخدرات في قنا

تمكنت مباحث مركز دشنا، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على تاجر زجاج بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الشابو، وآخر بحوزته أسطوانات بودرة «بيسة» بدائرة مركز شرطة دشنا، شمال محافظة قنا.

ضبط تاجري مخدرات

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة الرائد أدهم أبو الخير من ضبط «محمد.س.ص»، تاجر زجاج، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزته ربع كيلو من مخدر الشابو، بقصد الاتجار.

ضبط أبو زلعة لاتهامه بتجارة المخدرات

كما تمكنت القوة الأمنية من ضبط «فريد.أ»، وشهرته «أبو زلعة»، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزته على نصف أسطوانة بودرة بيسة، وكمية من مخدر الشابو بقصد الاتجار، وفرد روسي.

جرى التحفظ على المضبوطات وحرر محضرين بالواقعتين، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.