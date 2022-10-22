«حياة كريمة»: إطلاق مبادرة لتدريب العمالة وتشغيلهم في القرى الأكثر احتياجا

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مبادرة «حياة كريمة»، إنه سيتم إطلاق مبادرة بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» للصناعات، لتدريب العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لهم بمحافظات حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا.

وتابعت عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، بأنه يجري تدريب عدد من العمالة لكي يتم توفير فرص عمل كريمة للمواطنين، مشددة على أن مبادرة «ابدأ» تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بالقرى وتعمل على توطين الصناعات المصرية.

«يدوم الفرح» مبادرة لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج

وأشارت إلى أن «حياة كريمة» تطلق شهريا مبادرة «يدوم الفرح»، والتي تعمل على تدريب وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج.

وأكملت: يتم إطلاق المبادرة كل شهر في محافظة مختلفة وآخرها كفر الشيخ، حيث تم تجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج وتدريبهن بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بجانب ذلك تشارك المؤسسة بخطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث يتم إطلاق جهود وصل الخير الخاصة بالأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي، وسيتم العمل على دعم 250 ألف أسرة وتقديم دعم نقدي لهن.

زيارات لشباب الجامعات إلى قرى حياة كريمة

وقالت إن بعض الجامعات شهدت مشاركة من 600 إلى 2000 شاب متطوع من طلابها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابعب بأن هؤلاء الشباب المتطوع سيتم إشراكهم في برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يتم عقد زيارات ميدانية للطلاب لمشاهدة ما تم إنجازه بقرى مصر على أرض الواقع.