إزالة 39 مخالفة بناء في قرى أبو سمبل بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية في محافظة أسوان في مراكز «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو» اليوم، جهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجه الـ20، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات المختلفة سواء البناء أو الزراعية أو الري الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى رصدتها منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة.

رفع الاشغالات والمخالفات

وبحسب البيان الإعلامي لمركز إعلام ديوان محافظة أسوان، شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ المحليات أعمال رفع الاشغالات والتراكمات والمخلفات، ومراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، والتفاعل مع شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول، بالتزامن مع إزالة التعديات على أراضي الدولة، لافتًا إلى أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة نفذت حملة إزالة للتعديات بقرى أبو سمبل، استهدفت 39 حالة بناء مخالف دون ترخيص بمساحة 35 ألف و320 متر مربع، رصدتها الوحدة المحلية.

إزالة فورية

وأوضح البيان أنّه بناء على توجيهات محافظ أسوان، صدرت قرارات إزالة فورية تنوعت بين أسوار من الطوب الأبيض وأحواش ومنازل وأعمدة وأسقف من الجريد، وتنفيذ أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.