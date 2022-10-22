تنسيق مدارس ستيم في مصر.. اعرف الحدود الدنيا لكليتي لطب والأسنان

كم تبلغ الحدود الدنيا لتنسيق طلاب مدارس ستيم في مصر؟.. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإجابة التفصيلية على هذا التساؤل الذي يطرحه العديد من الطلاب وأولياء الأمور، موضحة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني، لافتة إلى انتظام الدراسة في الجامعات وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تنسيق مدارس ستيم في مصر

تقدم الوطن في إطار خدماتها التعليمية، تنسيق مدارس ستيم في مصر، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

- كلية الطب جامعة القاهرة 632.19 درجة.

- كلية الطب جامعة الإسكندرية 625.95 درجة.

- كلية الطب جامعة عين شمس 624.28 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 623.04 درجة.

- كلية الطب جامعة حلوان 621.45 درجة.

- كلية الطب جامعة الاقصر 619.45 درجة.

- كلية الطب جامعة دمياط 617.54 درجة.

- كلية الطب جامعة كفر الشيخ 616.63 درجة.

- كلية الطب جامعة بنها 615.3 درجة.

- كلية الطب جامعة المنصورة 614.08 درجة.

- كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 613.33 درجة.

- كلية الطب جامعة طنطا 613.12 درجة.

- كلية الطب جامعة الزقازيق 612.89 درجة.

- كلية الطب جامعة الفيوم 612.65 درجة.

- كلية الطب فاقوس 612.09 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة عين شمس 611.94 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 611.16 درجة.

- كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 610.03 درجة.

- كلية الطب جامعة بور سعيد 609.66 درجة.

- كلية الطب جامعة بني سويف 608.9 درجة.

- كلية الطب جامعة السويس 608.76 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية 606.15 درجة.

- كلية الطب جامعة العريش 606.06 درجة.

- كلية الطب جامعة المنيا 605.69 درجة.

- كلية الطب جامعة أسيوط 604.99 درجة.

- كلية الطب جامعة سوهاج 603.64 درجة.

- كلية الطب جامعة الوادي الجديد 602.99 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة الفيوم 602.24 درجة.

- كلية الطب جامعة جنوب الوادي 601.78 درجة.

- كلية الطب جامعة أسوان 601.16 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة طنطا 600.79 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 600.65 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة الزقازيق 600.3 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 599.02 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة المنصورة 598.6 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة السويس 598.19 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة بني سويف 598.03 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة أسيوط 597.47 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة المنيا 597.23 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة جنوب الوادي 596.79 درجة.