أحمد فرج: مصر تمتلك مؤسسات تعليمية وبحثية وثيقة الصلة بعلوم الفضاء

قال الدكتور مهندس أحمد فرج رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين المصرية، وعضو المجلس الأعلى للنقابة، إن نقابة المهندسين تواكب جهود الدولة في المجال العلمي والبيئي، لهذا جرى تشكيل لجنة الفضاء بالنقابة، فور تشكيل المجلس الأعلى الحالي، وخلال افتتاح ملتقى علوم وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية، الذي يعقد حاليا بمشاركة عدد من نواب البرلمان ونواب المحافظين، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ونخبة من العلماء.

علوم الفضاء

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، قال فرج: تمتلك مصر حاليا عددا من المؤسسات التعليمية والبحثية وثيقة الصلة بعلوم الفضاء، كما تمتلك عددا من الأقمار الصناعية متعددة المهام والأهداف.

وتابع قائلا: ستطلق مصر قريبا قمرين صناعيين جديدين، أولهما قمر خاص بالتنمية الأفريقية الذي سيراقب التغيرات المناخية في أفريقيا، والقمر الثاني هو قمر البيلازما الذي سيرصد الخصائص المناخية في طبقات الجو العليا.

نقابة المهندسين

وأكد «فرج»، أن نقابة المهندسين نقيبا ومجلسا أعلى وهيئة مكتب تولي اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا الحديثة، وتؤمن بأهمية استخدام هذه التكنولوجيا في تحقيق التنمية، ومن هنا جاء تشكيل لجنة الفضاء التي تسعى بالتعاون مع لجنة التدريب في النقابة بتدريب المهندسين على أحدث تكنولوجيا الفضاء.

ووصف مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر خلال الشهر المقبل، بأنه حدث عالمي مهم، ويمثل قمة عالمية لمواجهة التغيرات المناخية، التي تهدد مستقبل الكرة الأرضية، مؤكدا دعم النقابة لجهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.