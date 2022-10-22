ضبط مالكي مطبعتين بتهمة طباعة كتالوجات أدوية ومستحضرات تجميل مقلدة في المرج

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطبعتين لقيام مالكيها بطباعة مطبوعات تجارية «كتالوجات» خاصة بمنتجات أدوية ومستحضرات تجميل وملابس جاهزة لعدد من العلامات التجارية بدون تفويض بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف.

طباعة منتجات الأدوية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة ، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) بتنفيذ خدمات ما بعد الطباعة (تكسير – لصق – سلوفان) للعديد من المطبوعات التجارية (علب كرتونية – ملصقات) خاصة بالعديد من منتجات الأدوية ومستحضرات التجميل بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (770000) مطبوع تجارى "علب كرتونية – ملصقات" خاصة بالعديد من منتجات الأدوية ومستحضرات التجميل بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

التحريات

و كما أكدت المعلومات والتحريات قيام (مالك مطبعة ، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية (كروت – ملصقات) خاصة بالعديد من منتجات الملابس الجاهزة لعدد من العلامات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (68100) مطبوع تجارى "كروت – ملصقات" خاصة بالعديد من منتجات الملابس الجاهزة لعدد من العلامات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بأنهما مسئولان عن إدارة المطبعتين وإرتكابهما المخالفات بالمشاركة مع مالكى المطبعتين بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.