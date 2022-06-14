إصابة شخص في حريق محل مستحضرات تجميل بأسيوط

اندلع منذ قليل حريق محل منظفات ومستحضرات تجميل وتفحم محتوياته بالكامل، ونتج عن الحريق إصابة أحد المواطنين، وذلك بمنطقة القيسارية بحي غرب أسيوط.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحريق

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول وغرفة عمليات المحافظة يفيد وصول بلاغ من الأهالي بوقوع حريق بمنطقة القيسارية بحي غرب أسيوط دائرة قسم أول.

انتقال قوات الشرطة ورجال الإطفاء إلى موقع الحريق

وعلى الفور قامت قوات الشرطة والدفاع المدني من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف ومحمد بشير رئيس حي غرب ونائبه أحمد ثابت وعبدالرحمن القرن مسؤول الأزمات بالحي بالإسراع إلى موقع الحادث، وتبين فور الوصول حريق محل مستحضرات التجميل والمنظفات بالسكة الجديدة وتفحم محتوياته بالكامل وتم إخماد النيران بمساعدة رجال الإطفاء من قبل الحماية المدنية بقياده العقيد إسلام زكريا والمقدم عمرو عزب ونتج عن الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

حريق بمحل أقمشة في أسيوط

وتبين أن الحريق تسبب في تفحم المحل بالكامل وتم إخماد النيران بمساعدة رجال الإطفاء من قبل الحماية المدنية، ونتج عن الحريق إصابة أحد المواطنين وتم توجيه لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها لبيان أسباب الحريق ووجود شبهه جنائية من عدمه لأسباب الحريق.