رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

ضبط أكثر من 47 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:35 م | السبت 22 أكتوبر 2022
المرور- أرشيفية

المرور- أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 47315 مخالفة مرورية

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 47 ألفًا و315 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 17 ألفا و360 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 618 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 7 دراجات نارية مخالفة.

- 28 مخالفة موقف عشوائي.

- 44 مخالفة لشروط التراخيص.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات المرور على المقاهي

حملات المرور تضبط 3 آلاف مخالفة.. وترفع 56 سيارة ودراجة متروكة بالشوارع

«المرور» يضبط 1858 مخالفة خلال حملات على الطرق والمحاور الرئيسية

حملات المرور تضبط 90 ألف مخالفة في 24 ساعة
بقلم محمد بركات