ضبط أكثر من 47 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 47315 مخالفة مرورية

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 47 ألفًا و315 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 17 ألفا و360 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 618 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 7 دراجات نارية مخالفة.

- 28 مخالفة موقف عشوائي.

- 44 مخالفة لشروط التراخيص.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.