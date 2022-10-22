تنسيق مدارس ستيم 2022.. اعرف الحدود الدنيا لكليات الهندسة 

كم يبلغ تنسيق مدارس ستيم 2022 والحدود الدنيا لكليات الهندسة في الجامعات المصرية؟.. أجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا السؤال، موضحة انتظام الدراسة في جميع الجامعات مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المدرجات بصفة مستمرة وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة.

تنسيق مدارس ستيم 2022

تقدم«الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، تنسيق مدارس ستيم 2022 لكليات الهندسة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

- كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 620.67 درجة.

- كلية الهندسة جامعة القاهرة 614.38 درجة.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 610.78 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان 604.98 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 600.42 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 599.96 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها 593.12 درجة.

- كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 592.4 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 590.44 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الفيوم 586.01 درجة.

- كلية الهندسة جامعة طنطا 585.66 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق 585.24 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 582.49 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة 581.09 درجة.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 578.37 درجة.

- كلية الهندسة جامعة السويس 573.77 درجة.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 573.04 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 572.11 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسيوط 571.65 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بورسعيد 571.39 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمياط 570.42 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بني سويف 569.11 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنيا 568.6 درجة.

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 567.49 درجة.

- كلية الهندسة جامعة سوهاج 566.68 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسوان 566.31 درجة.

- كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 565.14 درجة.