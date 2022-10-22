تفاصيل تدشين أول مرصد إحصائي مصري وربطه بالجامعات وميادين المحافظات

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إطلاق وتدشين المرصد الإحصائي المصري، «بيانات مصر»، رسميا اليوم، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال بركات إن مصر تشهد اليوم إطلاق أول مرصد إحصائي في تاريخ البلاد، لافتا الى أن إطلاق هذا المرصد يأتي في إطار الدور المهم المنوط به الجهاز في نشر الوعي الإحصائي لدى كل أفراد المجتمع، وتعزيزا لحق المواطن في المعرفة، ومساهمة منه لتحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأضاف رئيس الجهاز، خلال كلمته، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، للإعلان عن إطلاق المرصد الإحصائي «بيانات مصر» رسميا، برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم اليوم لا يتحدث إلا بلغة الأرقام والإحصاء هو المصدر الرئيسي لقواعد ومفردات هذه اللغة الحديثة ويزداد الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية بصورة كبيرة لأنها تمثل ركائز التخطيط السليم الذي يستهدف إحداث تنمية شاملة في كل المجالات لصالح المجتمع ويعظم العائد من استخدام الموارد المتاحة والحاجات المجتمعية المطلوبة، وازدادت أهمية علم الإحصاء في عالمنا المعاصر زيادة كبيرة، لا سيما في ظل ثورة البيانات والمعلومات وأصبحت الحاجة إليها مطلباً أساسياً، خاصة في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي.

ترسيخ الثقافة الرقمية

وأوضح أن إطلاق المرصد الإحصائي يأتي في إطار الدور التوعوي الذي يتبناه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبناء الإنسان المصري من خلال ترسيخ الثقافة الرقمية لديه واطلاعه على البيانات والمعلومات والمؤشرات التي ترصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ليشارك الوطن مقدراته عن قناعة وحس وطني لتحسين مستوى الحياة للمصريين.

ولفت إلى أن الإطلاق الرسمي للمرصد يتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء والذى يحتفل به على مستوى العالم في العشرين من أكتوبر كل خمس سنوات.

وأكد أنه يأتي استجابة لمتطلبات الفترة الأخيرة والتي شهدت تزايدا ملحوظا في الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية لما لها من أهمية قصوى في الإدارة الرشيدة لأجهزة ومؤسسات الدولة وكذا الطلب المتزايد لتوفير متطلبات الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية طويلة الأجل والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وخطة التنمية المستدامة الأممية، ولمواكبة كل هذه التطورات السريعة والمتلاحقة.

إتاحة البيانات والمعلومات لوسائل الإعلام

وأضاف أن المرصد الإحصائي تعرض فيه كل البيانات والمعلومات الإحصائية الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية والبيئية من خلال شاشة عرض إلكترونية على مبنى الجهاز، الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وموقع إلكتروني يستهدف برامج التوك شو، وإتاحة تلك البيانات والمعلومات لوسائل الإعلام باعتبارها صاحبة الدور الرئيسي المهم والفعال في تنمية الوعي المجتمعي من خلال مناقشة قضاياه بالحقائق والأرقام والبيانات والمؤشرات الإحصائية الموثقة في كل المجالات سواء في البرامج الحوارية أو التقارير الإعلامية، حيث إن الأرقام والمؤشرات تعتبر أسهل الطرق للإقناع وتساهم في تحليل وتفهم أبعاد الموضوعات وتساعد في وضع تصور للحلول.

وأكد أنه من المخطط توفير شاشات عرض بالجامعات والمحافظات لعرض تلك المؤشرات في المرحلة الثانية.