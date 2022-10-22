تبدأ من 15 ألف جنيه.. أرخص سيارات مستعملة في مصر بينها كيا وهونداي

يرغب الجميع في الحصول على سيارة خاصة بهم، فهي وسيلة نقل آمنة، بالإضافة لكونها باهظة الثمن نوعاً ما وتناسب الميزانية المتاحة وتؤدي الاحتياجات، فالملكية الخاصة للسيارة توفر الأمان والمزيد من الخصوصية.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أنواع السيارات الأفضل بالاضافة لكونها الأقل سعراً، وفقا لعدد من منصات التجارة الإلكترونية من بين تلك السيارات أنواع، مثل هيونداي وكيا.

سيارة 128 بسعر يبدأ من 15 ألف جنيه

تأتي السيارات الفيات 128 المستعملة بهيكل سيدان بسعر يبدأ من 15 ألف جنيه، تعمل بالبنزين موديل 1972، المسافة المقطوعة للسيارة 80 ألف كيلومتر، وتأتي السيارة بمحرك 1000 سي سي، وناقل حركة يدوي (مانيوال).

سيارة كيا برايد بسعر يبدأ من 50 ألف جنيه

تاتي سيارة كيا برايد بهيكل هاتشباك المستعملة بسعر يبدأ من 50 ألف جنيه، تعمل بالبنزين موديل 1997، والمسافة المقطوعة للسيارة 90 ألف كيلومتر، وتأتي السيارة بمحرك 1300 سي سي، وناقل حركة يدوي (مانيوال).

سيارة هونداي أكسيل بسعر يبدأ من 60 ألف جنيه

سيارة هونداي أكسيل هيكل هاتشباك مستعملة بسعر يبدأ من 60 ألف جنيه، موديل 1996 بناقل حركة يدوي (مانيوال) وتعمل بالبنزين، وعداد 250 ألف كيلومتر، وتأتي السيارة بمحرك 1300 سي سي.

فولكس فاجن بولو بسعر يبدأ من 87 ألف جنيه

سيارة فولكس فاجن بولو مستعملة، بهيكل سيدان وموديل 1999 كاملة، بناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بالبنزين، المسافة المقطوعة 200 ألف كيلومتر، وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، ويبدأ سعر بيع السيارة من 87 ألف جنيه.

سيارة بروتون ويرا بسعر يبدأ من 95 ألف جنيه

سيارة بروتون ويرا مستعملة، بهيكل سيدان وموديل 2005 كاملة، بناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بالبنزين، المسافة المقطوعة 200 ألف كيلومتر، وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، ويبدأ سعر بيع السيارة من 95 ألف جنيه.