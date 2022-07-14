هيونداي تطلق «أيونيك 6» أول سيارة سيدان كهربائية.. تعرف على السعر

أطلقت شركة هيونداي موتور، اليوم الخميس، أول سيارة سيدان كهربائية، «أيونيك 6»، والتي تراهن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية على أنها ستساعدها في الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السيارات الكهربائية التي تهيمن عليها بواسطة شركة تسلا.

31 طرازا كهربائيا

تعد «أيونيك 6» واحدة ضمن ما يزيد عن 31 طرازًا كهربائيًا تخطط مجموعة هيونداي موتور وشركتها الشقيقة كيا، والعلامة التجارية المتميزة Genesis، لتقديمها حتى عام 2030 لتأمين 12% من السيارة الكهربائية العالمية المتوقعة في السوق.

ستقوم هيونداي موتور بتوسيع نطاق سياراتها الكهربائية بما يتجاوز سيارات الكروس أوفر والـ«SUV» الحالية لتنافس وجهاً لوجه ضد طراز 3 سيدان الأكثر مبيعاً في تسلا.

كانت هيونداي وكيا بالفعل ثاني أكبر شاحنين للمركبات الكهربائية على مستوى العالم باستثناء الصين في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، مع حصة سوقية مجمعة بلغت 13.5% احتلت المرتبة الثانية بعد تسلا بنسبة 22%، وفقًا لتتبع الصناعة «SNE Research».

سعر السيارة الجديدة

سيتم تسعير السيارة الجديدة في حدود 55 مليون وون (41949.51 دولار) إلى 65 مليون وون للسوق الكورية الجنوبية.

وقالت هيونداي إن مدى قيادة السيارة سيدان الكهربائية هيونداي يبلغ حوالي 610 كيلومترات (380 ميلا)، أي حوالي 30% أكثر من أيونيك 5 كروس أوفر.

قال نائب الرئيس التنفيذي في هيونداي، كيم يونغ وها، في بيان: «نحن نستخدم نفس كيمياء الخلية (البطارية) ولكن قمنا بتعظيم كمية البطاريات لكل عبوة، مما عزز كثافة الطاقة بشكل كبير».

وقالت هيونداي إنها ستأتي بخيارين من حزم البطاريات - 53 كيلو واط في الساعة و 77.4 كيلو واط في الساعة - وستبدأ الإنتاج في مصنع أسان في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا العام.

وأضافت أن «أيونيك 6»، ستكون متاحة في كوريا الجنوبية هذا العام ومن المتوقع إطلاقها في السوق الأمريكية في الربع الأول من العام المقبل.

يأتي الإطلاق بعد إعلان هيونداي عن خططها لبناء مصانع EV مخصصة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت «أيونيك 5» وKia EV 6 SUV معًا ثاني أفضل السيارات الكهربائية مبيعًا بعد سيارات تسلا وقبل شركة فورد موتور.