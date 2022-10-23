تفاصيل مقتل شاب بمدينة نصر على يد صديقه: سرقني وهرب

خضع المتهم بقتل صديقه في مدينة نصر لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة واجهته خلالها بتحريات المباحث التي أفادت بأن المتهم خطط للجريمة وتربص بصديقه وقتله خلال سيره في الشارع بمدينة نصر.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه كان يقيم مع صديقه بشقته بمدينة نصر وسرق هاتفه واختفي ولم يخبره بمكانه وحينما اتصل عليه رد صديقه بأنه مرتبط بعمل آخر ولم يسرق هاتفه فظل المتهم يبحث عنه حتى وجده بأحد شوارع مدينة نصر وحدثت بينهما مشاجرة أدت الي طعن المجني عليه بالسكين.

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه

وانتهت جلسة تحقيق النيابة مع المتهم بإعادته إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر إخطارا بوجود جثة لقتيل بأحد شوارع مدينة نصر وانتقلت أجهزة الأمن على الفور للموقع وعثر على جثة شاب أسمر البشرة مقتول طعنا بسكين وعلي الفور قام رجال المباحث بعمل تحريات وسؤال شهود العيان لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه بعد التحريات وسؤال شهود العيان تم التحقيق معه وإدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة.

تفاصيل عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد، أوضح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة القتل العمد وفقًا لقانون العقوبات المصري، المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.

وأشار عبد العظيم إلى أنّ الفقرة الثانية من الماده 2344 من قانون العقوبات نصت على «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»

اكتشفت كاميرات المراقبه ملابسات قتل الشاب بطعنه بالقلب ،وبسؤال المتهم أعترف انه لم يخطط لقتله إنما فقد توازنه وطعنه بالسكين حتي الموت وبناءا عليه جددت النيابه حبس المتهم .