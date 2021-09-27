كل ما تريد معرفته عن أنفاق سيناء

مشروعات قومية عدة، قامت الدولة بتنفيذها داخل جميع أرجاء الجمهورية، مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، ومن ضمن تلك المشروعات القومية، والذي لها أهمية كبرى، أنفاق أسفل قناة السويس للعبور إلى سيناء، حيث تم إنشاء أنفاق جديدة، ففي محافظة السويس أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي 2.

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن انفاق سيناء، عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، لذا تعد من أكثر عمليات البحث، خلال هذه الأيام، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن انفاق سيناء.

كل ما تريد معرفته عن انفاق سيناء

يقع النفق الجديد، على بعد 200 متر شمال نفق الشهيد أحمد حمدي، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال تنفيذه 3 سنوات، ويستهدف تسهيل حركة العبور القادمة من شرق القناة، حيث سيناء إلى غرب القناة، وربط سيناء بالوطن الأم، وعقب الانتهاء من النفق الجديد سيتم تطوير شامل لنفق الشهيد أحمد حمدي 1، وسيتم استخدام النفقان، نفق للذهاب إلى سيناء ونفق للعودة.

ويعد النفق الجديد ضمن مخطط الدولة لربط سيناء عبر 5 أنفاق جديدة و6 كباري هيدروليكية عائمة وسكة قطار الفردان.

5 أنفاق لتسهيل حركة التجارة

وبلغ عدد أنفاق قناة السويس 5 أنفاق، تتمثل في نفقي الإسماعيلية، اللذان يصلان إلى سيناء، خلال مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، ونفقي بورسعيد والتي تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب، نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.

وتعد رحلة العبور إلى سيناء من خلال أنفاق الإسماعيلية، والتي تبدأ من المنطقة الأمنية خارج النفق، يتم بها إجراءات التفتيش، حيث تتضمن تلك المنطقة 10 نقاط تفتيشية بالأشعة لكل اتجاه من اتجاهي النفق أي بإجمالي 20 نقطة تفتيشية، ومخصص من تلك النقاط على كل اتجاه للنفق، 4 نقاط للسيارات الملاكي و6 نقاط أخرى، للنقل الثقيل والأتوبيسات.

كما تتمثل الكباري العائمة الخمسة والتي قضت على مشكلة التكدس والزحام بسبب التعديات، في كوبري الشهيد أحمد المنسي في المنطقة 6 بالإسماعيلية، والثاني باسم الشهيد أبانوب جرجس في القنطرة، أما الكوبري الثالث فهو كوبرى طه زكي في سرابيوم، وكوبري الشط في السويس، علاوة على، كوبري النصر في بورسعيد.

وكل نفق من أنفاق الإسماعيلية، يحتوي على قدر كبير من عمليات المراقبة، حيث تم تزويدها بكاميرات مراقبة وأنظمة لمكافحة الحرائق، وممرات للطوارئ وإخلاء آمن للأفراد حال حدوث أي أعطال أو طوارئ، عن طريق غرف الطوارئ، وبطول 12.5 متر، يوجد 4 ممرات عرضية تربط النفقان.