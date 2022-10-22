هطول أمطار على المراكز الجنوبية بالدقهلية.. وغيوم في باقي مدن المحافظة

هطلت أمطار مساء اليوم، على المراكز الجنوبية في محافظة الدقهلية، وخاصة في مراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة في دكرنس والمنزلة ومنية النصر، والمنصورة، وانخفاض في دراجة الحرارة عن المعدلات اليوم، فيما سيطرة الغيوم على باقي مراكز المحافظة دون هطول أمطار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من وسط وجنوب الدلتا «المنوفية، طنطا، الغربية، بالإضافة إلي كفر الشيخ» يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، كما تظهر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية.

استعدادات الدقهلية لهطول الأمطار

واستعدت محافظة الدقهلية لهطول الأمطار الغزيرة وذلك عن طريق تطبيق نموذج محاكاة على الطبيعية للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو امطار والتأكد من عمل التطهير اللازم لكافة البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء.

غرفة عمليات لمتابعة موسم الأمطار

وشكلت محافظة الدقهلية غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار، كما جرى تكليف الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة المعنية، وذلك حفاظا على مصالح المواطنين.