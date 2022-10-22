غلق 30 منشأة طبية غير مرخصة في حملة «العلاج الحر» بالدقهلية

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن «إدارة العلاج الحر» شنت حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة دكرنس لمراجعة التراخيص الخاصة بها وكذلك التأكد من سلامة الإجراءات الطبية، واستهدفت اللجنة بالمرور على نحو 73 منشأة طبية خاصة شملت مراكز طبية وعيادات تخصصية ومعمل تحاليل بالإضافة إلى مركز علاج طبيعي وعيادة خاصة، وقررت الحملة إغلاق 30 منشاة طبية.

وأضاف مكين، في بيان، أن اللجنة اتخذت إجراءات بالغلق الإداري لعدد 26 منشأة كونها غير مرخصة فيما جرى غلق 4 مراكز طبية ومعمل وعيادة خاصة لتعدد وجسامة المخالفات بها ولكونها تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية

وشدد وكيل الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من حصولها على كافة التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها.

استمرارية الحملات المكثفة

من جانبه توجه الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، بالشكر لفريق العلاج الحر معرباً عن تقديره لجهودهم المبذولة وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، ومؤكداً استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.