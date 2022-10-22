شعبة الأرز: لا صحة لاختفاء بعض الأصناف من السوق.. والسعر مستقر

نفت شعبة الأرز الشائعات التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن اختفاء بعض أنواع الأرز، مؤكدة استقرار الأسعار في السوق.

الدولة تكثف جهودها للحفاظ على استقرار أسعار الأرز

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنَّ هناك إمكانية للحفاظ على استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية.

الدولة تكثف جهودها للرقابة على الأسواق والأسعار

وأضاف «شحاتة» في تصريحاته خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الدولة كثفت جهودها على مدار الأشهر الماضية لتشديد الرقابة على الأسواق، وتوفير جميع السلع الغذائية بكميات كافية من خلال حملات التفتيش وجهاز حماية المستهلك.

تسعيرة جبرية للأرز من وزارة التموين

وتابع: «ونتيجة لتلك الجهود، فرضت وزارة التموين تسعيرة جبرية للأرز لضبط الأسواق وتوفير المنتج للمستهلكين بسعر يتناسب مع قدرتهم الشرائية دون الإخلال بتوازنات السوق وآلياتها، ومحاربة جشع بعض التجار».

جار تطبيق التسعيرة على التجار

كما أكد موافقة مجلس الوزراء على تلك التسعيرة للأرز الصادرة عن وزارة التموين، متابعا: «بعض التجار الذين لا يرغبون في تطبيق أسعار الوزارة تراجعوا عن طرح منتجاتهم».

توقعات باستقرار سعر الأرز في السوق المحلية

وتوقع أن تواصل الأوضاع استقرارها في السوق المحلية مع تطبيق جميع منافذ البيع لتسعيرة وزارة التموين للأرز، وعودة الشركات لضخ نفس الكميات بالسوبر ماركت.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ سعر كيلو الأرز السائب بعد فرض التسعيرة الجبرية عليه، لا يتجاوز 12 جنيها، فيما يباع كيلو الأرز المعبأ بـ15 جنيها كحد أقصى.