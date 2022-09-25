خبير سياحي: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية

أكد الخبير السياحي أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، أن العلاقة وثيقة بين مؤتمر التغير المناخي المنتظر انعقادة في مصر نوفمبر المقبل، وبين السياحة واستدامتها في مصر، مؤكدًا أن التغير المناخي على أجندة جميع الدول حاليًا.

وقال وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع الدول مهتمة بالتغير المناخي، والعمل عليه يتم من خلال محورين، أولهما التخفيف وهو تقليل استخدام الوقود بالطاقة النظيفة والمتجددة، وثانيهما التكيف.

السياحة مرتبطة بشكل مباشر بالتغير المناخي

وأشار إلى أن السياحة في أي بلد مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالتغير المناخي، وحتى تستعيد السياحة عافيتها وتكون مصر مقصدًا سياحيًا يجب أن يكون هناك موارد طبيعية ونشاط اقتصادي وبنية تحتية واستقرار أمني، ومصر مستقرة أمنيا بشكل كبير، رغم ما كانت تعانيه السياحة من عدم استقرار أمني منذ عام 1981.

طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية

ولفت الانتباه إلى أن مصر شهدت طفرة هائلة وغير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، من المطارات والنقل الجماعي والطرق والكباري، كل ذلك أدى لتطور أداء قطاع السياحة في مصر.

مصر دولة متعددة المنتجات السياحية

وعن استضافة مصر مؤتمر التغير المناخي، أكد «الطيبي»، أن مصر دولة متعددة المنتجات السياحية، من سياحة البحر الأحمر والساحل الشمالي وسياحة الآثار والصحراء والسياحة البرية، موضحًا أهم أنواع السياحة التي تدر دخلا لمصر هي سياحة المؤتمرات والمعارض ومؤتمر التغير المناخي، وتنظيم مصر لهذا الحدث له فائدة كبيرة وتسويق دولي لمصر وفائدة للسياحة أيضًا.

القطاع الخاص يدرك أهمية تنظيم مصر لهذا الحدث

وعن خطة واستعدادات القطاع الخاص لهذا الحدث، كشف «الطيبي» عن أن القطاع الخاص مدرك لأهمية تنظيم مصر لهذا الحدث، من حيث أن البنية التحتية الموجودة في الفنادق المصرية على أعلى مستوى، وأيضاً لدينا 1200 فندق مسجلة في وزارة السياحة، أكثر من نصفها في شرم الشيخ والغردقة، مؤكدًا أن مستوى الخدمة المقدمة سيفرق كثيرا في الترويج الخارجي لمصر.

واختتم «الطيبي»، أن مشاركة 30 ألف زائر في مؤتمر التغير المناخي يستدعي أن يكون القطاع الفندقي في مصر جاهز بكل قوته، وهو قادر بكل تأكيد لما تمتلكه مصر من فنادق مؤهلة وعماله مدربة وخدمة جيدة، ومصر لديها خبرات سياحية وفندقية كبيرة، فضلًا عن أن مصر تجيد فنون تنظيم المعارض والمؤتمرات، وتستطيع القيام بكل المهام المطلوبة في هذا الحدث.