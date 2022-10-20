خالد الجندي يشيد بمقطع فيديو لمزارع يتباهى بمحصوله: «راجل سكر» (فيديو)

علق الدكتور خالد الجندي، على مقطع فيديو لفلاح مصري فصيح، يتباهى بمحصوله بعد جنيه من أرضه، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه للمزارعين، ما انعكس على زيادة المحاصيل الزراعية، قائلا: «المقطع دة خلاني أضحك ليلة كاملة، ومتوقع أنه هيكون أتقل مقطع على أعداء البلد، أنا منوفي وأفتخر بعمي رمزي شلبي».

رمزي أدخل السرور على قلبنا

وأشاد خالد الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، بالفطرة التي ظهر بها «عم رمزي» في مقطع الفيديو المتداول، قائلا: «والله سكر، معنديش تعليق على الفيديو إلا أنه راجل سكر، الله يرضى عنك يا حاج رمزي، ودخلت السرور لقلبنا وقلب».

وتابع: «المقطع فيه كل القيم، لكن بفطرة عم رمزي شلبي، أتحداك تقول إنه معمول له سيناريو أو سكريبت، لكن دي مصر ولو عاوز تشوف مصر شوف المقطع دة».

والد سيدنا إبراهيم ليس «آذر»

ولفت أن هناك نوعين من الآباء، النوع الأول هو الأب النسب، والنوع الثاني هو الأب المقام، وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: «قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ»، موضحا أن القرآن يتحدث بأن كل من في سن الأبوية في درجة الأب في الاحترام والتقدير، وبعض العلماء يشيرون إلى أن «آذر» ليس والد سيدنا إبراهيم ولكن عمه، فطالما ذُكر الاسم ليس والده من ناحية النسب.

من جانبه علق الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، على الفيديو، وذلك خلال لقاءه بنفس البرنامج، قائلا: «الراجل وشه بيضحك ببساطة وتلقائية وبتفائل، ومعندهوش هم لبكرة، شايل الثمر على إيديه وفرحان بنعمة ربنا، شنبه يقف عليه الصقر، فلاح مصري أصيل».