إصابة مزارع ونفوق رأس ماشية في تصادم سيارتين بقنا

أصيب مزارع فيما نفق عجل يملكه في حادث تصادم سيارتين بمركز الوقف شمال محافظة قنا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بوجود حادث

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من هيئة الإسعاف، بوقوع حادث تصادم سيارتين على كوبري أبوديب في مركز الوقف، وأسفر الحادث عن إصابة مزارع ونفوق عجل خاص به.

وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تبين إصابة «إبراهيم.أ»، مزارع، 58 عاما، ونفوق عجل يملكه في حادث التصادم.

تصادم سيارتين في قنا

وتبين بحسب التحريات الأولية، أن الحادث وقع بسبب تصادم سيارتين، إحداهما يستقلها المزارع، وأخرى على طريق كوبري أبوديب في الوقف، وانقلاب إحداها في الترعة.

وقال مرفق إسعاف قنا، في بيان له، إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.