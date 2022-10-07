أخبار قنا.. مصرع فتاة على شريط السكة الحديد وتجهيز 125 عروسة

شهدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، عدة أحداث، منها دهس قطار لفتاة أمام قرية الصياد في نجع حمادي، فيما يستعد حزب «مستقبل وطن» لأكبر احتفال لتجهيز 125 عروسة بمنحهن أجهزة كهربائية مجانية، كما تستعد الطرق الصوفية للخروج في مواكب طويلة احتفالًا بمولد النبي محمد (ص)، فيما قررت جهة التحقيق، تجديد حبس فتاة قتلت الطفلة «ملك» بإلقائها في ترعة كرم عمران، وذلك في إطار أخبار قنا.

آخر أخبار قنا

أمام قرية الصياد شرقي نيل نجع حمادي، شهد شريط السكة الحديد، مصرع فتاة من أبناء القرية أسفل عجلات قطار الصعيد في محافظة قنا.

وقررت جهة التحقيق في نجع حمادي، التصريح بدفن الفتاة وتدعى منى خليفة محمد، 15 سنة، وتسليم الجثة إلى ذويها من قرية الصياد دائرة المركز، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاتها أسفل عجلات القطار في أثناء عبورها مزلقان القرية بشكل غير شرعي.

وضمن أخبار قنا، قال حزب مستقبل وطن، إنه أعد كافة الأجهزة الكهربائية الممنوحة لعدد 125 فتاة مقبلة على الزواج، وسيجري منحهن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز ومعدات أخرى، خلال احتفال على استاد نادي الألومنيوم في نجع حمادي، مساء غدًا السبت، في حضور قيادات الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في قنا

وفي سياق آخر ضمن أخبار قنا، تستعد الطرق الصوفية في المحافظة، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي يحل غدًا، بالخروج في مسيرات ومواكب كذكرى سنوية يجري عملها بشكل دوري، ففي مدينة دشنا، يخرج آلاف المواطنين من مقام الشيخ جلال الكندي في موكب كبير تقوده الطرق الصوفية، صباح الغد.

وقال سيد السايح، أحد أبناء مدينة دشنا، إن احتفالات بمولد النبوي الشريف في مدينة دشنا تجري كل عام، إذ يتجمع الأهالي في ساحة الشيخ جلال الكندي، ويخرجون في موكب كبير يمتد لكيلو متر، وفي مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، تستعد أيضا الطرق الصوفية للخروج في مسيرة ضخمة صباح غدًا احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

تجديد حبس فتاة أنهت حياة الطفلة «ملك» بقنا

وفي سياق أخبار قنا، قررت جهة التحقيق، تجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة «ملك محمد نجار» 9 سنوات، داخل ترعة كرم عمران بقنا، بعد تغيبها 15 يومًا على ذمة التحقيق، إذ تخلصت المتهمة من الطفلة داخل حوش مواشي مهجور، ثم ألقت جثتها في ترعة قرية كرم عمران، وذلك بسبب معايرتها على سرقة 400 جنيه.