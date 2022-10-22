أسعار الطماطم اليوم في الأسواق والمحلات التجارية.. تبدأ من 3.5 جنيه

سجلت أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق المحلية والمحلات التجارية وفق حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو البلدي.

وفيما يلي نرصد أسعارالطماطم اليوم وأنواعها في السوق المحلية والمحلات التجارية، فضلا عن أسعار الخضروات وفق الجولة اليومية التي تقوم بها بوابة «الوطن»:

أسعار الطماطم اليوم

وعبر الموقع الرسمي لسوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة، الذي عرض أسعار الطماطم اليوم، سجل متوسط سعر الكيلوجرام من الطماطم البلدي ما بين 3.5 و5.5 جنيه، مع العلم أن هذا السعر للقفص.

ويباع الكيلوجرام من الطماطم البلدي في الأسواق المحلية ما بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، بينما تتراوح الأسعار في سلاسل المحلات التجارية الكبرى ما بين 9 إلى 30 جنيهًا.

سعر الطماطم الأورجانيك

وسجل سعر الطماطم الأورجانيك 40 جنيها للطبق الذي يحتوى على 500 جرام، بينما تباع طماطم شيري للطبق وزن 500 جرام بسعر يتراوح ما بين 30 و35 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة والتغليف.

أسعار الخضروات اليوم

وتباينت أسعار الخضروات اليوم في السوق المحلية لتسجل وفق موقع سوق العبور، ما يلي:

البطاطس تتراوح ما بين 7 و10 جنيهات.

بصل ذهبي أو أحمر يسجل ما بين 2.75 و4.5 جنيه.

كوسة ما بين 4.5 و6.5 جنيه.

جزر ما بين 2.5 و5.5 جنيه.

فاصوليا ما بين 9 و11 جنيها.

باذنجان بلدي ما بين 4.5 و6 جنيهات، رومي من 4 و5 جنيهات، أبيض ما بين 4.5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح سعره ما بين 5 و6.5 جنيه، الصوب من 5 : 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي سجل سعره ما بين 3.5 و5 جنيهات، الصوب ما بين 4 و7 جنيهات، الألوان ما بين 8 و18 جنيها.