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نادية مصطفى تغني «سنة واحدة» لـ الأبنودي في مهرجان الموسيقى العربية

كتب:

محمود الرفاعى
09:19 م | السبت 22 أكتوبر 2022
نادية مصطفى خلال الحفل

نادية مصطفى خلال الحفل

قدمت الفنانة نادية مصطفى، عددا من أهم أغانيها خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

نادية مصطفى تقدم مجموعة مميزة من الأغاني

وشدت نادية مصطفى بأغنيات «حلم، ويا ساعة بالوقت اجري»، و«سنة واحدة» للشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وأغنية «اتفضل قولها انت».

كانت «نادية» بدأت الحفل بتقديم أغنية «لولا الملامة» للفنانة وردة الجزائرية.

نادية مصطفى تعرب عن سعادتها

وأعربت الفنانة نادية مصطفى، في بداية الحفل عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في مهرجان الموسيقى العربية، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان على الجهد المبذول منها لإنجاح كل دورة من المهرجان.

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