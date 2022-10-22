نادية مصطفى في حفلها بدار الأوبرا: أدين بفضل كبير لمهرجان الموسيقى العربية

أعربت الفنانة نادية مصطفى، عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في مهرجان الموسيقى العربية، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان على الجهد المبذول منها لإنجاح كل دورة من المهرجان، وذلك خلال حديثها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية.

نادية مصطفى توجه الشكر لادارة دار الاوبرا المصرية

وقالت نادية مصطفى: «أدين بفضل كبير لمهرجان الموسيقى العربية، وأشكر إدارة المهرجان للكوكبة المختارة هذا العام، من نجوم الوطن العربي، أشعر بالشرف لمرافقة هاني شاكر في نفس يوم حفله، وأتمنى أن نسعد الجمهور».

وبدأت نادية مصطفى حفلها بأغنية «لولا الملامة» وسط تفاعل كبير من الحاضرين، ومن المقرر أن تشدو خلال الحفل بمجموعة من أشهر أغنياتها «الصلح خير، وسلامات، وجاي في إيه، ويحلها الحلال».

هاني شاكر يحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية الليلة

ويحيي الفنان هاني شاكر، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساءً، عقب حفلة الفنانة نادية مصطفى .

قناة «الحياة» تنقل مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن قناة «الحياة» تنقل مهرجان الموسيقى العربية، بدورته الـ 31، حصريا، وتقام الدورة من الفترة 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.