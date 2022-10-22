وزير الخارجية يهنئ نظيره الإيطالي بتوليه مهام منصبه

هنأ وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، بتوليه منصبه الجديد، معربا عن تمنياته القلبية له بالنجاح، والتطلع لمزيد من التعاون وتعزيز الشراكة بين مصر وإيطاليا خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الخارجية عبر حسابه على تويتر.

جورجيا ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية

وأصبحت جورجيا ميلونى، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية بعد أن أدت اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الذي عهد إليها بمهمة إسناد الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، كلف أمس، جورجيا ميلوني، التي حققت مع حزبها «أخوة إيطاليا» للفاشيين الجدد، انتصارًا تاريخيًا في الانتخابات التشريعية، بتشكيل الحكومة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.