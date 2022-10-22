نادية مصطفى تختتم فقرتها في مهرجان الموسيقى العربية بالمزمار

اختتمت الفنانة نادية مصطفى، فقرتها الغنائية بمهرجان الموسيقى العربية، ضمن فعاليات الليلة الثالثة على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

نادية مصطفى تمازح الجمهور

وقدمت نادية مصطفى، فقرة بالمزماز على نغمات أغنيتها الشهيرة «جاي في إيه»، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي أمين.

نادية مازحت جمهورها المتواجد، بشأن أغنية فايزة أحمد التي قدمتها، قائلة: «أنا كنت محضرة أغنية تانية لفايزة أحمد ولكن بعد ما عرفت أن زميلة قدمت تلك الأغنية قررت أقدم أغنية أنا قلبي ليك ميال بدلا منها».

هاني شاكر يحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية الليلة

ومن المقرر أن يستكمل هانى شاكر الحفل بتقديم مجموعة من أهم وأشهر أغنياته، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في العاشرة مساءً.

قناة «الحياة» تنقل مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن شاشة قناة «الحياة» تنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حصريا، والمقرر إقامته في الفترة من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر.