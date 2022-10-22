محافظ جنوب سيناء: توفير 500 تاكسي مراقب بالكاميرات استعدادا لقمة المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن منظومة السيارات الأجرة «التاكسي» تم تطويرها بالكامل منعا لوجود أي مشكلات بين السائقين والسائحين ولضمان توفير أكبر حالة من الأمن والأمان ومنع المضايقات تماما، لافتا إلى أنه تم تزويد سيارات التاكسي بكاميرات مراقبة تنقل الصوت والصورة مباشرة للمرصد الأمني للمحافظة.

800 سيارة تاكسي في شرم الشيخ

وأوضح «فودة» خلال جولته له بالسيارة الأجرة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد» أن مدينة شرم الشيخ هي مدينة خضراء ذكية مؤمنة، ومن خلال كاميرات المراقبة يتم متابعة الحالة الأمنية، لافتا إلى أن المدينة بها 800 سيارة تاكسي وتم تركيب الكاميرات بعدد كبير منهمامن خلال شركة مصرية 100% وسيتم الانتهاء من 500 سيارة في بداية شهر نوفمبر المقبل.

سيارات النقل الجماعي

وأشار اللواء خالد فودة إلى أن سيارات النقل الجماعي التي تعمل بالطاقة الكهربائية بدأت جولاتها الفعلية في المدينة، وتلتزم بالجداول الزمنية المعلنة في المحطات مثل باقي دول العالم المتقدمة «إحنا مش أقل من أي دولة وعندنا حتى الآن 210 أتوبيسات صديقة للبيئة وسيصل عددها إلى 250 أتوبيسا قبل انطلاق قمة المناخ»

تنظيم قمة المناخ

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك توجيه وتكليف رئاسي باستعداد شرم الشيخ لتنظيم قمة المناخ، وبدأنا في خطة من أجل تطوير ورفع كفاءة شرم الشيخ بالكامل من أجل الاستعداد لقمة المناخ.