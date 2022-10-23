فلاحو البحيرة يشيدون بمبادرات السيسي: إنجازاته غيّرت حياتنا وحققت أحلامنا

قبل نحو 3 أعوام، أطلقت القيادة السياسية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي عنيّت منذ اللحظة الأولى لعملها بـ«الإنسان»، وبتحسين حياة سكان الريف، وتطوير مستوى الخدمات المقدّمة إليهم، وفي القلب من هذه الاهتمامات كان «الفلاح المصري»، الذي تغيّر حاله للأفضل 180 درجة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور.

الريف أحسن من المدن

وفّر مشروع حياة كريمة طرقا ممهّدة لأهالي القرى والنجوع، حتى أنّ حياة سكان الريف أصبحت أفضل من سكان المدن، بحسب «شعبان عوض»، أحد فلاحي البحيرة، يقول: «حياتنا بقت في مكان تاني مكناش نحلم بيه».

إنجازات حياة كريمة

عانى فلاحو البحيرة من مشكلات عدّة، كان منها الصرف الصحي، لكن المبادرة الرئاسية وفرت خدمات متكاملة، كان منها شبكة صرف ممتدة بطول المحافظة وعرضها، يقول «عوض»: «بفضل مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، مبقاش في فلاح فينا عنده فيروس سي، عربية الكشف والتحاليل بتيجي لحد البيت، هيعمل لينا أكتر من كده إيه؟، كل الخدمات بتوصل لحد عندنا وإحنا في مكانّنا».

السيسي وفر لنّا طرق ممهّدة ومدارس في كل مكان

لم تتوقف إنجازات المبادرة الرئاسية عند شبكة الصرف الصحي، أو القضاء على فيروس سي، فبفضل جهود الرئيس أصبحت الطرق الممهّدة وسيلة سهلة وسريعة لتوصيل الأطفال إلى مدارسهم، بحسب «عوض»، الذي أكد أنّه عاش وأهل قريته أيام صعبة للغاية، كان الطلاب يسيرون فيها 5 كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة، أما الآن فأصبحت المدرسة أمام المنزل.

«السيسي قال لنا اصبروا عليا، نتيجة شغلي مش هنحصدها كلنا دلوقتي، في جزء كبير منها هيكون لأولادنا».. حسب الفلاح المصري الأصيل، الذي قال إنّ الشعب يتذكر هذه الكلمات جيدا ويحفظها عن ظهر قلب: «الريّس بيأمن مستقبلنا ومستقبل عيالنا زي ما وعد، وده ظاهر للكل، كلنا معاك ووراك يا سيسي».

التقط أطراف الحديث من «عوض»، زميله الفلاح محمود عبدالوهاب، الذي وجّه رسالة شكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالتعليم الفني، وتطوير مناهجه: «أنا خريج تعليم فني، بقينا حاسين بوجودنا في المجتمع، ومبقاش في فرق بينّا وبين طلاب التعليم العالي، وكله بفضل الرئيس السيسي».

اهتمام الرئيس السيسي بالتعليم الفني، وبتطوير المناهج، وفر فرص عمل برواتب عالية لخريجي التعليم الفني، وهو ما لم يكن متوفرا من قبل بحسب «عبدالوهاب»: «الريّس عاوز يعمل للأجيال الجديدة، وإحنا معاه ووراه».