سيارات مستعملة تبدأ أسعارها من 30 ألف جنيه.. بينها موديلات 1998

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن السوق شهد استقرارًا خلال الفترة الماضية، بسبب قرار الحكومة بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات معفاة من الجمارك، مقابل وديعة دولارية توضح في البنوك المصرية.

استقرار أسعار وزيادة المعروض

وأضاف «علي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هذا القرار سيجعل سوق السيارات المستعملة أكثر استقرارًا، ويزيد المعروض من السيارات الأوروبية.

سيارات مستعملة تبدأ من 30 ألف جنيه

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة فى السوق تبدأ من 30 ألف جنيه، وهي كالتالي:

لادا 2105 1994

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 30,000 جنيه

أقل سعر السيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 31,000 جنيه

سوزوكي ماروتي 1998

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 30,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 28,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 33,000 جنيه

لادا نيفا 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 31,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 38,000 جنيه

هيونداي أكسيل 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المصري: 48,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المصري: 45,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المصري: 52,000 جنيه

سوزوكي سويفت 1993

متوسط سعر السيارة فى السوق المصري: 48,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المصري: 39,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المصري: 57,000 جنيه

سكودا فيليشيا 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المصري: 48,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المصري: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المصري: 55,000 جنيه

هيونداي اكسيل 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 41,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 54,000 جنيه

كيا برايد 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في البسوق المحلي: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 54,000 جنيه

اسبيرانزا A11 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في البسوق: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 52,000 جنيه

فيات شاهين 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي:48,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه

جريت وول بيرى 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي:48,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه