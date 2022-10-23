سيارات مستعملة تبدأ أسعارها من 30 ألف جنيه.. بينها موديلات 1998
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:11 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
أسعار السيارات المستعملة
قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن السوق شهد استقرارًا خلال الفترة الماضية، بسبب قرار الحكومة بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات معفاة من الجمارك، مقابل وديعة دولارية توضح في البنوك المصرية.
استقرار أسعار وزيادة المعروض
وأضاف «علي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هذا القرار سيجعل سوق السيارات المستعملة أكثر استقرارًا، ويزيد المعروض من السيارات الأوروبية.
سيارات مستعملة تبدأ من 30 ألف جنيه
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة فى السوق تبدأ من 30 ألف جنيه، وهي كالتالي:
لادا 2105 1994
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 30,000 جنيه
أقل سعر السيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 31,000 جنيه
سوزوكي ماروتي 1998
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 30,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 28,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 33,000 جنيه
لادا نيفا 1993
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 31,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 38,000 جنيه
هيونداي أكسيل 1993
متوسط سعر السيارة في السوق المصري: 48,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المصري: 45,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المصري: 52,000 جنيه
سوزوكي سويفت 1993
متوسط سعر السيارة فى السوق المصري: 48,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المصري: 39,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المصري: 57,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1996
متوسط سعر السيارة في السوق المصري: 48,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المصري: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المصري: 55,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 41,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 54,000 جنيه
كيا برايد 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في البسوق المحلي: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 54,000 جنيه
اسبيرانزا A11 2006
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في البسوق: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق: 52,000 جنيه
فيات شاهين 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي:48,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه
جريت وول بيرى 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي:48,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه