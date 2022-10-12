مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث مروّع على طريق أسيوط الزراعي

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين إحداهما نصف نقل والأخرى ربع نقل وكلاهما محملين بالعمال، ظهر اليوم الأربعاء، على طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي بنطاق محافظة الجيزة، بسبب السرعة الزائدة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرع المارة والسائقين لمساعدة المصابين في الحادث، وتغطية الجثث لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين نصف وربع نقل أعلى الطريق الزراعي بنطاق المحافظة، ووجود عدد من المتوفين والمصابين.

مصرع 4 وإصابة 10

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتبينّ مصرع 4 أشخاص، وإصابة 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الجيزة، بالعديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى عدة مستشفيات، فضلًا عن نقل الجثث إلى أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث

وانتقل فريق من عمليات المرور إلى مكان الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، بعد توقف الطريق لفترة طويلة بسبب الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.