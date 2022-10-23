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رفع كفاءة ميدان السمسمية وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات بحي السويس

أحياء السويس تستعد للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

كتب:

حمدى عبد الله
10:24 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
حملات نظافة وصيانة بالسويس

حملات نظافة وصيانة بالسويس

شنت الأجهزة التنفيذية في حي السويس بمحافظة السويس، برئاسة المهندسة فاتن عبد الغني، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بمختلف المناطق في نطاق الحي، بالإضافة لعدة حملات للتجميل والنظافة، أسفرت عن إزالة 40 حالة تعد وإشغال على نهر الطريق وشوارع وأرصفة الحي.

يأتي ذلك تزامنا مع استعدادات السويس للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي سينطلق غدا الاثنين من ممشى أهل السويس بطريق بور توفيق، حيث يتم العمل على قدم وساق من خلال حملات النظافة المستمرة وتزيين الشوارع بالأعلام والإنارة المختلفة.

رفع كفاءة ميدان السمسمية وصيانة النافورات

كما تابعت رئيس حي السويس أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان السمسمية بكورنيش السويس الجديد، ورفع كفاءة وصيانة النافورات بنطاق الحي، استعدادا للاحتفال بالعيد القومي الـ49 لانتصارات السويس المجيدة والذي يأتي يوم 24 أكتوبر من كل عام.

ويشهد الاحتفال عروضا فنية من فناني السمسمية على ضفاف خليج السويس، بالإضافة لفعاليات أخرى متنوعة.

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