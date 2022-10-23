توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار تكاثر السحب على الوجه البحري

كشف خبراء الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وفي توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة من الاثنين للأربعاء، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة يقابلها منخفض جوي في طبقات الجو العليا تعمل على انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وتعمل أيضا على استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار على مناطق مختلفة من شمال الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة خلال ساعات المساء المتأخر والصباح الباكر، تتراوح بين 18-19 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الاثنين 24-10-2022

توقعات بأمطار خفيفة ومتوسطة أحيانا، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

درجات الحرارة الثلاثاء 25-10-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

درجات الحرارة الأربعاء 26-10-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.