الرئيس الأوكراني: إعادة إمدادات الكهرباء جزئيا إلى بعض المناطق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ الكهرباء أعيدت جزئيا إلى بعض المناطق التي قطعت عنها نتيجة للهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة.

وأضاف زيلينسكى، أنّ أعمال الإنعاش لا تزال مستمرة، إذ نحاول إعادة السلطة إلى الناس في أقرب وقت ممكن، وفقًا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في أوكرانيا

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في أوكرانيا بسبب الهجمات الروسية على منشآت الطاقة، وحث زيلينسكي السكان على توخي الحذر في استخدامهم للكهرباء، والحد من استخدامهم لأي أجهزة تستهلك الكثير من الطاقة.

يشار إلى أن أكثر من 10 صواريخ ضربت منشآت في جميع أنحاء أوكرانيا، أمس، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.