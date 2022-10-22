الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي لا يريد حلا سلميا للأزمة في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الاتحاد الأوروبي لا يريد حلا سلميا للأزمة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن الاتهامات الأوروبية لموسكو بقصف البنية التحتية في أوكرانيا «محض نفاق».

زيلينسكى: روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية

بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية بالهجمات الصاروخية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن روسيا أغرقت أوكرانيا في كارثة إنسانية من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية .

وفي تصريح لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» الألمانية، ذكر «شميهال» إن روسيا تريد أن تحكم على أوكرانيا بـ «شتاء بارد حيث يمكن أن يتجمد الكثير من الناس حتى الموت».