ضبط 6 قضايا تهريب بضائع و1567 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

ضبط 6 قضايا في مكافحة تهريب البضائع

وتمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، من ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، كما جرى ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 273 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1567 مخالفة مرورية.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 8 قضايا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.