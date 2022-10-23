مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادثي سير بالمنيا

لقيت طالبة مصرعها إثر اصطدام سيارة كنت تستقلها برصيف الطريق أثناء مشاركتها في حفل زفاف، وذلك على الطريق الدائري أمام مركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، كما لقي شخص آخر مصرعه وأصيب 5 آخرون بينهم طفلين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص.

تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتحديدًا شمال قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص، ما أسفر عن وقوع مصابين وجثة.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تبين وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بينهم طفلين، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور بالساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة المنيا العام لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

وفاة طالبة في حادث بمركز مغاغة

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة، باصطدام سيارة برصيف بالطريق الدائري بمركز مغاغة أمام قرية بلهاسا، بسبب التسابق في مسيرة حفل زفاف، ما تسبب في مصرع «س ر»، 13 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، ومقيمة بمدينة العدوة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.