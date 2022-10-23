بدء التطعيم ضد الالتهاب السحائي لطلاب مدارس اليابانية غدا

تبدأ غدا حملة التطعيم ضد الالتهاب السحائي لطلاب مدارس اليابانية للصف الأول رياض أطفال والصف الأول والثاني والرابع الابتدائي، إضافة إلى التطعيم ضد الثنائي (تيتانوس - دفتيريا).

بدء تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي غدا

وأضافت المدرسة اليابانية فرع حدائق أكتوبر، أن لجنة طبية من التأمين الصحي ستتواجد غدا الاثنين، بالمدرسة بالصف لتطعيم الطلاب والطالبات ضد الجميع الشوكية (التهاب سحائي) للمستوى الأول رياض أطفال، والصف الأول الابتدائي، عن طريق الحقن تحت الجلد بالكتف، وتطعيم طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي والصف الرابع الابتدائي ضد الثنائي ( تيتانوس - دفتيريا) عن طريق الحقن تحت الجلد بالكتف.

موانع التطعيم

وأوضحت المدرسة اليابانية بأكتوبر موانع تطعيم الطلاب، وهي:

- إعطاء كورتيزون لمدة تتراوح بين يومين أو أكثر.

- إعطاء مضاد حيوي لمدة يومين أو أكثر.

- نزلات البرد الحادة وزيادة حساسية الصدر والأنف.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- النزلات المعوية التي لا تتجاوز 48 ساعة.

- اذا أخذ نفس التطعيم ولم يمر عليه عامين كاملين.

إقرار من ولي الأمر مع ذكر السبب

أكدت المدرسة اليابانية، أن التطعيمات إجبارية من وزارة الصحة من أجل صحة الطلاب والطالبات، وعلى من يرغب في عدم إعطاء التطعيم ضد أي من التطعيمات السابقة إرسال رفض كتابي مع ذكر السبب من عدم الرغبة في التطعيم، ويجرى التواصل تليفونيا في أي من الحالات المرضية أو الرفض لسرعة التسجيل.