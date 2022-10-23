السيسي: تغيير الكتلة الغالبة في مصر لن يحدث إلا بالعمل والتضحية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الكتلة الغالبة في مصر ليست الكتلة الغنية، وهذا أمر لم يتغير منذ سنوات طويلة ولا يتغير إلا بعمل وتضحية مستمرة وفهم، «الناس مكنتش مستحملة ومازالت أنها تقدم تضحيات في ضوء حالة الفقر والعوز اللي هي عايشة بقالها سنين فيه».

وأضاف «السيسي»، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، «عاوز أسألكم سؤال.. فيه أب جه لابنه أو لأولاده من 4 أو 5 اللي جابهم قاله متزعلش مني أنا جبت 4 وأنا مش قادر أصرف عليهم؟ ولا بيقوله الدولة مش قادرة تأكلك؟ بيقوله إيه؟ بيقوله أنا كنت بحب العيال الكتير علشان كدة جبت فسامحني؟ ولا بيقوله البلد دي مش نافعة قوم هدها؟».

وتابع: «حتى مسلسلاتنا والميديا كانت بتتناقش مع الموضوع ده، موضوع إنهم جعلوا الدولة خصم في مواجهة التحديات اللي بتقابلها ومحدش قال أبدا أن قدرة الدولة ومواردها لا تستطيع أن تبلي دي».