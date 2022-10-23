إصابة شاب في حادث بطريق الواحات.. مقدمة سيارته اصطدمت بالرصيف

أصيب شاب في حادث تصادم سيارته بالرصيف بطريق الواحات، وانتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الحادث

كانت البداية عندما ورد إخطارًا إلى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطه حدائق أكتوبر يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باشتعال سيارة بطريق الواحات اتجاه الفيوم.

مقدمة السيارة اصطدمت بالرصيف

وعقب الانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قياده أحد الأشخاص 34 سنة، اصطدمت مقدمة السيارة بالرصيف من الجانب الأيمن، ما أدى إلى اشتعال موتور السيارة، ونتج عن ذلك احتراق مقدمة السيارة بالكامل، وأصيب الشاب باختناق، ونقلته سيارة الاسعاف إلى مستشفي الهرم، كما تم عمل الإسعافات اللازمة له.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.