الطرق البديلة لشارع الهرم بعد قرار غلقه بداية من الجمعة.. اعرفها

وضعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة خطة مرورية لمواجهة أى كثافات بالتزامن مع غلق شارع الهرم، لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محطة مترو الأنفاق بالعريش في شارع الهرم ضمن الخط الرابع لمحطات مترو الأنفاق، كما عينت المرور الخدمات المرورية اللازمة ولافتات تدل على وجود أعمال بالمنطقة للحفاظ على سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

غلق شارع الهرم

أما عن أعمال الغلق التي تتم داخل شارع الهرم، فإن الغلق يكون بداية من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الهرم، حتى ما قبل تقاطع شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 مترًا في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية، اعتبارًا من الساعة 12 صباح غد الجمعة، حتى انتهاء فترة الأعمال.

الطرق البديلة لغلق شارع الهرم

أما عن الطرق البديلة التي أجرتها الإدارة العامة للمرور بالتزامن مع غلق شارع الهرم، فعلى المركبات القادمة من شارع الهرم الاتجاه إلى المنطقة الأثرية ومناطق المريوطية، والدخول بعد ذلك يمينًا إلى شارع المطبعة حتى التقاطع مع شارع خالد أمين ثم الدخول يسارًا من شارع خالد أمين، واستكمال السير حتى الوصول إلى تقاطعه مع شارع سهل حمزة.

وتقوم السيارات بالدخول إلى اليسار في شارع حمزة، حتى الوصول إلى شارع الهرم عقب تجاوز موقع الأعمال وحتى الوصول إلى المنطقة الأثرية ومنطقة المريوطية.