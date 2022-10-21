محافظ الجيزة: رفع 850 طن مخلفات بطريق المنصورية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دوري بكافة قطاعات المحافظة، وعمل تقييم دوري لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفوري مع ملف النظافة ورفع المخلفات، للوصول إلى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

أعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، قيام مركز ومدينة أبو النمرس برفع حوالي 850 طنا من المخلفات الصلبة والرتش على طريق المنصورية، في المنطقة من بعد الطريق الدائري وحتى مستشفى شبرامنت على جانبي المصرف المغطى، تنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة خلال جولته منذ يومين أثناء المرور على أعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، ورصده تراكم المخلفات والرتش بالمنطقة المذكورة.

رفع المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة

وأكد المحافظ أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بطريق المنصورية بأبو النمرس، تم تكليف رئيس مركز أبو النمرس بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات والرتش وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات، مؤكداً على التعامل الفوري مع ما يتم رصده من مخالفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئي أو الصحي أو الجمالي.

استكمال رفع نواتج التطهير

وتابع محافظ الجيزة تطهير الجزء غير المغطى بترعة المنصورية بشبرامنت، وجار استكمال رفع نواتج التطهير، موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.