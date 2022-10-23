حصر الأراضي الفضاء والمستردة بالقاهرة لاستغلالها في مشروعات استثمارية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أهمية إجراء حصر لكل الأراضي الفضاء والمستردة، والتي تتبع جهات الولاية المختلفة، لاستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ مع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، ومدير مركز المعلومات بالمنطقة الجنوبية، ومهندسي الدعم الفني ومديري الأملاك بمحافظة القاهرة، وكذلك الأحياء وممثلي مديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الزراعة والآثار والأوقاف والتربية والتعليم بالقاهرة، وحماية أملاك الدولة والشؤون القانونية، ومركز معلومات الشبكات، لمناقشة آخر مستجدات العمل باللجنة المشكلة طبقًا لقرار محافظ القاهرة.

حصر أصول الدولة

وأكدت نائب المحافظ ضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة، لسرعة حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لكل الأراضي الفضاء غير المستغلة في مشروعات قومية واستثمارية متنوعه تدر دخلاً للدولة، ووضع تصور لهذه المشروعات طبقاً للاحتياج الفعلى لكل حي.

ووجهت نائب المحافظ بتسريع معدلات الإنجاز مشددة على الجدية والحزم في إدارة هذا الملف الحيوي، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق المستهدفات بدقة، حفاظاً على مقدرات الوطن والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية.

استغلال أراضي الدولة للصالح العام

وشددت «عبدالمنعم»، على أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها واستغلالها لما فيه الصالح العام يساعد في رفع اقتصاد الدولة، وتوفير الأمان الاقتصادي لها، من خلال حمايتها لاصولها والذي يرفع تصنيفها كأحد الاقتصاديات القوية.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء الاحياء بعمل قاعدة بيانات جغرافية للأراضي، مع الرفع المساحي لكل قطعة أرض، مع عمل دراسة تخطيطية لتحديد الاستخدامات المتاحة وفقا للاشتراطات البنائية الصادرة لها للاستغلال الامثل وتوقيعها على الخرائط من حيث مساحتها واحداثيات موقعها.