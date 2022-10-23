عضو «اقتصادية النواب»: يجب الالتزام بالمصداقية لجذب المستثمرين

قالت نيفين الطاهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادي بمجلس النواب والخبيرة الاستثمارية، إنه لإعادة اجتذاب ثقة المستثمر للسوق المصري، يجب أن الالتزام بالمصداقية وتطبيق القوانين الموضوعة لتحقيق ذلك.

الطاهري: «رأس المال جبان» ويجب أن يتحلى بالثقة واليقين

وأضافت «الطاهري»، خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يجب وضع الشخص نفسه في موقع المستثمر، حيث أن «رأس المال جبان» ويجب أن يتحلى بالثقة واليقين، حيث أن القواعد الموجودة حاليا ستظل موجودة ولن يتغير منها شيء.

الطاهري: المغرب أداة تسويق

وتابعت عضو البرلمان: «لما بندي مثال بدولة المغرب فهي أداة تسويق ولما نكلم المستثمرين في المغرب هيقولوا أن مش دي أحسن بيئة استثمار، واللي راح المغرب عنده استعداد يمشي من المغرب، لكن آلية التسويق هي من تجذب المستثمرين».

وأوضحت أنه بالنسبة لتركيا فلديها كافة الآليات والعوامل المساعدة من قوانين للعمل لجذب الاستثمارات وتطبيق حرية التداول في الأسواق المفتوحة: «ممكن ناخد من بعض الأمثلة، لكن التنفيذ وكيفية التنفيذ هو النقطة الأهم».

واستطردت: «يجب أن نعيد تهيئة المناخ الاستثماري وتطبيق سهولة القواعد فدي فرصتنا كإحدى رائدات الأعمال، وأحسن وقت أن حد يبني فيه حاجة هو لما يكون فيه مشاكل، ومصر واقعة في موقع تنافسي لجذب الاستثمار، وتوقيت المؤتمر هام ويجب وضع ما نرغب في تنفيذه بنقاط حتى نسعي إليها».