حبس عاطل وربة منزل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة شمال سوهاج، برئاسة المستشار مصطفى عباس المحامي العام، حبس عاطل وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وأمرت بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية الأمن بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد شريف عبدالمحسن رئيس مباحث قسم ثان سوهاج والنقيب أحمد عمار معاون مباحث قسم مكافحة المواد المخدرة، من ضبط تشكيل إجرامي للاتجار بالمواد المخدرة مكون من المدعوة «ص. ح» 40 عامًا، عاطلة، والمدعو «م. ح» 21 سنة، عاطل، أثناء تواجده بشقة المتهمة، ومقيم مركز أخميم سوهاج، لقيامهما بالاتجار في المخدرات.

عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الشابو تزن 200 جرام تقريبا وكمية من مخدر الهيروين تزن 100 جرام تقريبا، وكمية لمخدر الحشيش تزن 150جرامًا تقريبا، وواحدة أنبوبة شعلة بتوجاز، وسكين لتقطيع مخدر الحشيش، وشنطة يد حريمي لحمل المواد المخدرة.

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار «جمال إ» بالسجن المشدد مدة 3 أعوام، على عاطل بتهمة اختطاف عامل، وتقييده بالحبال في مركز العسيرات جنوب سوهاج.

تعود أحداث وتفاصيل القضية، إلى عام 2018، عقب ورود بلاغ لمركز شرطة العسيرات، من المدعو «ا. م» عامل، يقيم بذات الناحية، يتهم فيه «ع. ف» عاطل، وآخرين، باختطافه وضربه وتقييده، وإطلاق النيران في الهواء لبث الرعب في قلبه.

وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة في البلاغ، وتبين قيام المتهم بالاستعانة بشخصين آخرين باختطاف المجني عليه وترهيبه والتعدي عليه بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.