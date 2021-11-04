الداخلية تكشف ملابسات فيديو «قيادة سائق سيارة بتهور» على طريق بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله من أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن قيام قائد سيارة، نصف نقل، بقيادتها وهي مُحملة بحمولة زائدة، برعونة، بإحدى الطرق مُعرضا حياته والآخرين للخطر.

التحريات تكشف عن مرتكب الواقعة

وبإجراء التحريات والكشف عن السيارة، تبين أنها مقيدة باسم سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.